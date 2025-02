Mbappé - Vinicius Jr : Le malaise qui secoue le Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vinicius Jr connaît une période difficile au Real Madrid, marquée par une baisse de performance et des tensions avec ses coéquipiers. Critiqué pour son individualisme et son manque de travail défensif, l’international brésilien serait au cœur d’un malaise au sein du vestiaire de Carlo Ancelotti, alors que son nom continue de circuler en Arabie saoudite.

Après Kylian Mbappé en début de saison, c’est Vinicius Jr qui traverse une passe difficile au Real Madrid. L’international brésilien, habituellement si important pour Carlo Ancelotti, peine à se montrer convaincant sur le terrain, lui qui n’a plus marqué en Liga depuis le 9 novembre et qui totalise trois réalisations sur ses neuf derniers matches. Pire encore, Vinicius Jr est désormais dans le collimateur de ses coéquipiers. Face à Leganés en Coupe du Roi, le numéro 7 du Real Madrid avait été rappelé à l’ordre par Luka Modric pour son absence de travail défensif.

Vinicius contrarie le vestiaire

Et à en croire Eduardo Inda, Luka Modric n’est pas le seul à en avoir marre de Vinicius Jr. « Il y a de la colère parmi plusieurs joueurs et au sein du noyau dur du vestiaire contre Vinicius. Cela s'est vu à Cornellá (Espanyol Barcelone) lorsque Bellingham lui a reproché d'être individualiste, ou à Butarque, quand Modric lui a demandé de travailler sur les tâches défensives. Cela s'est produit ce samedi parce que Vinicius, de manière inattendue, s'est positionné au centre de l'attaque, qui n'était pas son poste assigné. En seconde mi-temps, il était à gauche et a créé du danger », a confié le directeur d’OK Diario dans l’émission El Chiringuito.

« Il veut marquer aussi »

A l’inverse de Vinicius Jr, Kylian Mbappé enchaîne aujourd’hui les prestations solides avec le Real Madrid, ce qui n’a pas échappé au Brésilien selon Inda : « Il s'est probablement rendu compte que Mbappé marque beaucoup de buts là-bas et il veut en marquer aussi. Souvenez-vous du conflit que j'avais mentionné il y a quelques matchs entre Bellingham et Vinicius, qui ne se passaient pas le ballon, les grandes stars lui reprochent cela ».