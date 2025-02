En direct, Thierry Henry recrute Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le choc en Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City était le théâtre de l'opposition entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Si les deux ont marqué, c'est bien la Casa Blanca qui l'a emporté. En parallèle de la rencontre, Thierry Henry a été interrogé sur le Français et le Norvégien. Et entre Mbappé et Haaland, il a sa préférence.

A 26 et 24 ans, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland n'en finissent plus d'affoler les compteurs. Ça a encore été le cas ce mardi soir lors de Manchester City-Real Madrid, rencontre lors de laquelle les deux ont marqué. Mais le Français et le Norvégien ont toutefois des caractéristiques différentes. De quoi faire dire à Thierry Henry qu'il préférerait avoir Mbappé dans son équipe, plutôt que Haaland.

« Il fait, ou offre, différentes options »

Sur le plateau de CBS, Thierry Henry a donc tranché entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Qui voudrait-il dans son équipe ? « Mbappé, tous les jours. Parce qu’il fait, ou offre, différentes options. Pour un entraîneur, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche et il peut jouer au milieu. Haaland peut-il jouer à n’importe quel poste autre qu’un neuf ? Par exemple, laissez-moi vous poser une question… Qui préféreriez-vous marquer ? », a-t-il alors répondu.

« Kylian, pour moi, a plus de talent »

Toujours à propos de ce débat entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, Thierry Henry a également confié : « Kylian, pour moi, a plus de talent. Je vais vous expliquer. C’est un gars qui essaie de jouer en neuf depuis un an et demi. Ils ont essayé de le faire au Paris Saint-Germain et ça n’a pas trop marché. Maintenant, il le fait au Real Madrid, le plus grand club d’Europe. Il doit s’adapter à cela. Ce gars (Haaland) joue en neuf depuis le début de sa carrière ».