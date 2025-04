Antoine Dupont à Marseille, la fausse signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qui dit 1er avril dit forcément poisson d’avril. Et comme chaque année, ils sont nombreux et aucun milieu n’y échappe. C’est ainsi le cas avec le rugby et Antoine Dupont a été notamment au coeur de l’un d’entre eux. Actuellement blessé, le demi de mêlée appartient au Stade Toulousain, où il est sous contrat jusqu’en 2027. Mais voilà qu’en ce jour particulier, son arrivée a été annoncée… à Marseille.

Face à l’Irlande, lors du Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont a grièvement été blessé au genou. Verdict : rupture des ligaments croisés. Il va donc falloir attendre plusieurs mois avant de revoir le demi de mêlée du Stade Toulousain. Dupont en a pour une longue convalescence qui va l’éloigner des terrains pour un moment. Une période compliquée débute ainsi pour la star du rugby français, annoncée dans un tout nouveau club en ce 1er avril.

« INCROYABLE MAIS VRAI. C'EST OFFICIEL »

En effet, sur sa page Facebook, le Marseille Ruby Méditerranée, club de Fédérale 3, a annoncé l’arrivée d’Antoine Dupont. « INCROYABLE MAIS VRAI. C'EST OFFICIEL : Après une longue réflexion (et quelques plateaux de fruits de mer), Antoine Dupont a fait son choix… et ce sera Marseille Ruby Méditerranée. « Après mon opération, je voulais un club qui me permette de reprendre dans un cadre idyllique, avec de nouveaux objectifs et un vrai challenge sportif… mais surtout, avec du soleil » ».

« Bien sûr, vous l’aurez compris… Poisson d’avril ! »

« L’ancien capitaine du XV de France a été séduit par le projet ambitieux du MRM : Un jeu rapide et fluide, inspiré du Vieux-Port les jours de mistral. Un climat idéal pour travailler les skills plage. Une troisième mi-temps qui mérite le Top 14. Alors, préparez-vous, car le Stade Delort va trembler pour la première fois sous les pas d’Antoine en bleu ciel et marine ! », peut-on ensuite lire. Mais il fallait s’y attendre en ce 1er avril, tout cette histoire avec Antoine Dupont n’est qu’un poisson d’avril. En effet, pour conclure, le Marseille Ruby Méditerranée a révélé sa blague, expliquant : « Bien sûr, vous l’aurez compris… Poisson d’avril ! Mais avouez, vous y avez cru, non ? ».