Real Madrid : Vinicius Jr se fait tacler dans sa propre équipe !

Arnaud De Kanel

En démonstration sur la pelouse de Manchester City, Vinicius Jr a grandement contribué au succès de son équipe mardi soir à l'Etihad Stadium, antre loin d'être acquise à sa cause. Chambreurs, les supporters des Cityzens ont conseillé au Brésilien « d'arrêter de pleurer » au sujet du Ballon d'Or. De quoi vexer l'attaquant madrilène ? Thibaut Courtois en doute puisqu'il ne sait pas si son coéquipier comprend bien l'Anglais.

« Stop Crying Your Heart Out » (Arrête de pleurer à chaudes larmes). Le message des supporters de Manchester City à Vinicius Jr était clair mardi soir à l'occasion du choc des barrages en Ligue des champions. Un tifo qui a pourtant motivé le Brésilien.

Vinicius transcendé par le tifo

« Le tifo ? Je le vois, mais chaque fois que les supporteurs adverses font quelque chose, cela me donne plus de force pour jouer un grand match et c'est ce que j'ai fait ici », a-t-il déclaré au micro de Movistar. Certes, Vinicius a vu ce message, mais il ne l'a peut-être pas totalement compris selon Thibaut Courtois, un brin moqueur sur le niveau d'anglais de son coéquipier.

«Je ne sais pas s’il comprend vraiment l’anglais»

« Je ne sais pas si Vinícius a compris le message, je ne sais pas s’il comprend vraiment l’anglais », s'est amusé le gardien belge en zone mixte. Un petit tacle qui amusera certainement le vestiaire madrilène.