«C'est l'équipe de Mbappé», une catastrophe est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, Didier Deschamps s’est longuement exprimé sur le cas de Kylian Mbappé, qui a manqué les deux derniers rassemblements des Bleus. S’il a promis son retour, le sélectionneur a également évoqué l’importance de l’attaquant du Real Madrid dans son groupe. De son côté, Jérôme Rothen a dénoncé l’hégémonie de ce duo au sein de l’équipe de France.

S’il quittera son poste de sélectionneur des Bleus à l’issue du mondial 2026, Didier Deschamps s’est longuement confié sur Kylian Mbappé auprès du Parisien. Dans un entretien accordé au quotidien, le sélectionneur de l’équipe de France est revenu sur la mauvaise passe vécue par son capitaine entre l’été dernier et le mois de décembre, mais aussi sur ses affaires extra-sportives.

« L’équipe de France sera toujours plus forte avec lui »

« Il a le droit d’avoir une période où il est moins bien. L’équipe de France sera toujours plus forte avec lui. Mais cette pseudo-affaire en Suède est ensuite venue se raccrocher. Entre ce qui a été dit ou écrit et la réalité du dossier… Il n’a même pas été interrogé par la justice suédoise. Pendant trois semaines, ça a été violent. Kylian sait très bien qu’on parlera toujours beaucoup de lui, même quand il n’est pas là. Je l’ai soutenu. Je n’avais aucune raison d’être inquiet, compte tenu des éléments que j’avais. Malheureusement, le mal était fait avant même de savoir s’il y a eu quelque de chose condamnable », a ainsi confié Didier Deschamps avant de poursuivre.

« Le niveau sportif, c’était passager. Il a eu peu de vacances, pas de préparation. Durant ses six derniers mois à Paris, il jouait moins. Cela a eu une influence sur sa condition athlétique et psychologique. À Madrid, il s’est retrouvé face à de nouvelles exigences. Il avait des choses à démontrer. Cela a logiquement mis un peu de temps mais c’est rentré dans l’ordre car il a fait ce qu’il fallait. »

« Dans son interview, j'ai l'impression que l'équipe de France c'est Didier Deschamps et Kylian Mbappé »

Mais de son côté, Jérôme Rothen a dénoncé l’ultra-importance donnée à Mbappé par Deschamps. « Le rassemblement, Mbappé ne vient pas parce que tu as pris la décision de ne pas l'appeler, pourquoi alors ? Et aujourd'hui, on nous dit que tout va bien et qu'il est revenu à un super niveau. Et surtout, il restera capitaine. Mais les autres joueurs existent pas ? Dans son interview, j'ai l'impression que l'équipe de France c'est Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Les autres vont être contents d'entendre ça », a ainsi pesté l’ancien milieu de terrain dans l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi.