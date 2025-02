Zidane : Le moment choc qui a surpris «la terre entière»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Star du film "Mercato" qui sort en salles le 19 février prochain, Jamel Debbouze est en pleine tournée médiatique. Ce jeudi, l'acteur était présent sur le plateau de L'Equipe du Soir au côté d'Olivier Ménard. A cette occasion, il a évoqué son admiration pour celui qui est devenu son ami : Zinédine Zidane.

Le 12 juillet 1998, Zinédine Zidane est entré dans le cœur des Français en claquant un doublé légendaire face au Brésil. Deux buts qui ont permis d’accomplir la destinée de ce joueur et d’offrir la Coupe du monde à son pays.

Le boss du PSG prêt à racheter la France, l’impensable annonce

➡️ https://t.co/nbUUdvNyQ5 pic.twitter.com/RHiyTYWcj9 — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

Debbouze déclare sa flamme à Zidane

Alors qu’il lançait sa carrière, Jamel Debbouze était devant sa télévision. Le comédien estime que les célébrations qui ont suivies cette victoire sont comparables à celle de la Libération.

« Un moment d’histoire »

« Le moment était à part. Il nous a pas fait une Coupe du monde transcendante, mais il a marqué la terre entière avec ses deux têtes au bon moment. C’est ce qu’on attend d’un très grand joueur. Et c’est vrai que, au-delà du football, il a fait du bien ailleurs. C’est la magie. Souvenez-vous, on comparait cette finale à la Libération. C’était un moment d’histoire » a confié Debbouze sur le plateau de L’Equipe du Soir. 26 ans après, Debbouze et Zidane étaient réunis dans ce même stade de France pour lancer les Jeux Olympiques de Paris 2024.