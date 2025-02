Mbappé, le retour à Paris est bouclé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Absent des deux derniers rassemblements de l'équipe de France en octobre et novembre dernier, Kylian Mbappé va bel et bien revenir à Paris en mars prochain pour y retrouver les Bleus. Didier Deschamps a annoncé la nouvelle vendredi dans les colonnes du Parisien, indiquant clairement qu'il comptait toujours sur l'attaquant du Real Madrid en tant que capitaine.

Exilé en Espagne depuis son départ au Real Madrid après la fin de son contrat avec le PSG en juin dernier, Kylian Mbappé n'a pas tellement eu l'occasion de refouler les pelouses françaises depuis. En effet, le capitaine de l'équipe de France a raté les deux derniers rassemblements en octobre et novembre dernier, pour des raisons encore assez floues. Mais qu'en sera-t-il en mars, pour le grand retour des Bleus dans leur camp de base à Clairefontaine, en région parisienne ?

« Bien sûr qu’il sera là »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Didier Deschamps a affirmé que Mbappé reviendrait en mars : « Évidemment ! Il n’était pas là pour des raisons bien précises, mais bien sûr qu’il sera là. Kylian est très attaché à l’équipe de France, même s’il a eu une période personnelle compliquée. Il a retrouvé tous ses moyens, cela se voit dans son jeu et sa tête », lâche le sélectionneur national sur le grand retour de Kylian Mbappé à Paris.

Mbappé toujours capitaine

Et Deschamps poursuit même un indiquant que le statut de capitaine n'était pas du tout remis en cause pour Mbappé : « Je ne vois pas de raisons aujourd’hui qu’il ne soit pas capitaine en mars. Et en disant « aujourd’hui », je sais que ça peut être interprété… Je discuterai (avec lui) comme je le fais fréquemment. Aujourd’hui, je n’ai pas d’arguments, de mon côté, qui aillent dans le sens de vouloir changer quoi que ce soit ». Le message est passé.