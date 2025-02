«Violent», Kylian Mbappé a souffert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Son nom n'a jamais été cité par la justice suédoise et pourtant, Kylian Mbappé s'est retrouvé associé à des accusations de viol. Le voyage du Français à Stocholm a ainsi défrayé la chronique, mais Mbappé a toujours assuré n'avoir rien à se reprocher. Il n'empêche que pour la star du Real Madrid, ça n'a pas été facile à vivre...

Suite à son voyage à Stockholm, Kylian Mbappé a été accusé de viol, sans pour autant que cela soit annoncé par la justice suédoise. De son côté, la star du Real Madrid était sereine. Pour Clique, Mbappé avait notamment fait savoir : « Ce sont des choses qui débarquent dans ta vie comme ça que tu ne vois pas venir. Je n'ai rien reçu, pas de convocation. J'ai lu la même chose que tout le monde. Le gouvernement suédois n'a rien dit. Je ne suis pas concerné ».

« Pendant trois semaines, ç’a été violent »

Il n'empêche que ça n'a pas été simple à vivre pour Kylian Mbappé. C'est ce qu'a expliqué Didier Deschamps dans un entretien accordé au Parisien. « Entre ce qui a été dit ou écrit et la réalité du dossier… Il n’a même pas été interrogé par la justice suédoise. Pendant trois semaines, ç’a été violent. Kylian sait très bien qu’on parlera toujours beaucoup de lui, même quand il n’est pas là. Je l’ai soutenu. Je n’avais aucune raison d’être inquiet, compte tenu des éléments que j’avais. Malheureusement, le mal était fait avant même de savoir s’il y a eu quelque de chose condamnable », a confié le sélectionneur de l'équipe de France.

« Une tempête médiatique est arrivée »

Revenant également sur le voyage en Suède de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a ajouté : « Le Real lui donne cinq jours de repos. C’est son temps libre. Qu’il aille à Stockholm ou je ne sais où, il n’y a de toute façon pas un endroit où il va passer inaperçu. Cela ne l’a pas empêché d’envoyer des messages aux joueurs, à moi après notre match. Après, entre ce qu’il a fait à Stockholm et ce qui a pu en être dit… Je me mets à sa place, il sait ce qu’il a fait, ce qu’il n’a pas fait… Une tempête médiatique est arrivée alors qu’au final, ce n’est que deux gouttes d’eau dans un verre. Il n’a même pas été entendu par la justice suédoise ! Quand ça prend de telles proportions, cela a un impact sur son image. Tout Kylian qu’il est, ce qu’il a subi a été plus qu’excessif ».