Mbappé : Son rêve ultime déjà gâché ?

Le rêve de Kylian Mbappé aura été repoussé à plusieurs reprises pendant des années. Néanmoins, l’été dernier, le capitaine de l’équipe de France a enfin signé au Real Madrid, son club de rêve. Pour autant, la pression qui l’accompagne au quotidien ne lui permet pas de pleinement profiter de ce moment magique. Explications.

Le 3 juin 2024, trois semaines après avoir communiqué son départ du Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé remettait le couvercle avec une autre grande annonce : celle de sa signature au Real Madrid. Dans la légende de cette publication, Mbappé expliquait qu’il allait rejoindre le club de ses rêves.

«Au final, avec la pression, tu ne profites pas»

Six mois se sont écoulés depuis ses débuts en tant que joueur du Real Madrid. Mais à cause d’un élément en particulier, Kylian Mbappé ne peut pas pleinement jouir de ce rêve. « C'est facile de dire qu'on a le rêve de jouer pour le Real Madrid, mais au final, avec la pression, tu ne profites pas. Je sens la pression et j'aime ça parce que j'en ai besoin pour faire bien les choses, pour bien jouer, pour me sacrifier pour l'équipe ». a reconnu Kylian Mbappé aux caméras de Prime Video.

«J'ai besoin de sentir cette pression»

Pour le documentaire intitulé Cómo no te voy a querer, le numéro 9 du Real Madrid a développé son idée concernant ladite pression qui est tout sauf négative pour lui, voire nécessaire. « A l'entraînement, tous les jours, j'ai besoin de sentir cette pression, cet amour aussi, mais cette pression aussi, j'en ai besoin pour jouer et pour profiter de mon jeu et aider l'équipe comme je peux avec ma qualité ».