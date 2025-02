PSG : «Le grand arabe manipulateur», il balance sur une enquête sur Al-Khelaïfi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les prochaines semaines, France 2 devrait diffuser un Complément d'Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi. L'occasion d'en savoir plus sur le quotidien du président parisien, mais aussi de beIN Media Group. Le responsable aurait refusé de se prononcer durant cette émission. Et pour cause, Pierre Ménès, qui connaît parfaitement le dirigeant qatari, pense que l'émission sera à charge.

Décidément, France 2 apprécie les figures du PSG. Un an après la diffusion d’un Envoyé Spécial consacré à Kylian Mbappé et à son engagement associatif, la chaîne du service public va prochainement se pencher sur le cas Nasser Al-Khelaïfi. Comme indiqué par L’Equipe, l’émission Complément d’Enquête présenté par Tristan Waleckx va consacrer l’un de ses numéros au président du PSG et de beIN Media Group. A en croire le quotidien sportif, Al-Khelaïfi aurait joué le jeu en laissant les caméras pénétrer dans les coulisses du centre d’entraînement parisien, mais aussi en laissant les journalistes interroger des membres de son entourage.

Al-Khelaïfi dans le viseur de la justice

Par contre, le responsable qatari aurait refusé de s’asseoir sur la célèbre chaise rouge. Possiblement pour éviter de répondre aux questions qui fâchent. Car le président du PSG est au prise avec la justice. Il y a quelques jours, il a été mis en examen pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » et « complicité d’abus de pouvoirs » dans l’affaire Lagardère. En parallèle, il est cité dans une affaire de torture et de séquestration au Qatar.

« Ça va être complément à charge »

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a réagi à la diffusion de ce reportage, qui devrait être diffusé sur France 2 dans les prochaines semaines. « Connaissant Complément d’Enquête ça va être complément à charge autour du thème du grand arabe manipulateur. Mais évidemment, je regarderai parce que ça m’intéresse. Après je connais personnellement Nasser, et je n’ai pas la même vision de l’homme que d’autres peuvent avoir. Le problème de Nasser est d’être à la fois président du PSG et de beIN SPORTS. On voit aujourd’hui avec ce problème du Droit TV que ce n’est pas possible » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.