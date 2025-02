Vente du PSG : Le Qatar obligé d'abandonner une fortune ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen à cause de l'affaire Lagardère, le Qatar menacerait de rompre son engagement dans ses investissements en France et cela commence par le PSG. En effet le club de la capitale est soutenu depuis plus de dix ans par les fonds qataris mais cette menace ne devrait pas mise à exécution d'après Pierre Ménès.

Au vu des ennuis de Nasser Al-Khelaïfi avec la justice en ce moment, le patron du PSG n'a pas hésité à commencer les menaces. Le président du club de la capitale depuis 2011 chercherait tout simplement à profiter de la situation pour régler ses déboires mais il n'y aurait pas de risque pour le PSG.

Coup de tonnerre, le Qatar va vendre le PSG ?

➡️ https://t.co/VIMkO2vukj pic.twitter.com/H7bCnBXyZe — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 17, 2025

« C'est totalement impensable »

Grand club dominateur depuis l'arrivée du Qatar dans ses finances, le PSG n'a quasiment pas d'adversité en Ligue 1. Le club domine toujours largement le classement du championnat et il serait totalement surprenant de voir tout s'arrêter brusquement sans le Qatar. « Si les Qataris se retirent sans repreneur, ils abandonnent la fortune qu’ils ont investi dans ce club en terme de joueurs, de travaux au Parc, de construction du centre d’entraînement, de marketing… Donc c’est totalement impensable d’imaginer ça. Comme c’est difficilement pensable d’envisager un repreneur qui ait les moyens de racheter le club et d’en assurer le train de vie » analyse Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

Le Qatar va tenir ses engagements

Heureusement pour la France, les dirigeants du Qatar ont prévu d'honorer leur engagement en promettant 10 milliards d'euros d'investissements pour ce marché. Cela concerne évidemment le PSG et BeIN Sports entre autres.