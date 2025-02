PSG - «Ça m’em*erde» : Une star planétaire n’en peut plus !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kavinsky, figure emblématique de la scène musicale électronique qui a notamment participé à la cérémonie de clôture des JO de Paris, exprime sa lassitude croissante envers le football, malgré son attachement au PSG. Fan de rugby, l'artiste vient de se produire à la Paris La Défense Arena après un match du Racing 92 en Top 14.

Tout au long de son histoire, le Paris Saint-Germain a attiré au Parc des Princes de grosses célébrités. La « Corbeille », endroit du stade où sont réunies les stars invitées par le club de la capitale, est plus ou moins remplie à chaque rencontre, un lieu où s’est notamment retrouvé Kavinsky, star mondiale de musique électronique qui a participé à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024. Supporter du PSG, celui qui est à l’origine du titre « Nightcall » se dit néanmoins blasé par le football, privilégiant désormais un autre sport.

« Plus je vieillis et plus le foot m’emmerde »

« J’adore (le rugby), j’en ai fait dix ans. J’ai commencé en benjamin à l’ASPTT Paris, j’ai fait l’armée et j’ai repris à l’AS Bagnolet. Je jouais avec mon petit frère, qui est venu avec moi. J’étais ailier, je suis devenu troisième ligne après avoir poussé un peu de fonte… Je suis né à Barbès, je suis donc Parisien de cœur et supporter du PSG. On a fait des musiques pour eux. Mais plus je vieillis et plus le foot m’emmerde », confie Kavinsky, interrogé par Le Parisien.

« Je suis content, car on m’a dit qu’il y a plus de monde que d’habitude »

Samedi, Kavinsky est monté sur la scène de la Paris La Défense Arena devant 18 000 spectateurs après le match entre le Racing 92 et Vannes (25-30), une première pour l’artiste : « Ce n’est pas facile à remplir. Je suis content, car on m’a dit qu’il y a plus de monde que d’habitude. Je ne vais pas leur jouer de chansons à boire, même si j’adore ça, mais je leur ai préparé des petites nouveautés. Je ne suis pas fan des grandes salles, je n’ai pas d’envie de grandeur. Je produis mon live moi-même. J’ai beaucoup de dates cette année, les deux tiers comme DJ dans des festivals, à San Francisco, San Diego, Bogota… C’est la première fois que je vais jouer en Colombie. »