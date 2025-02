Coup de tonnerre, le Qatar va vendre le PSG ?

Amadou Diawara

Suspecté d'être impliqué dans l'affaire Lagardère, Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen pour complicité d’abus de pouvoir. Furieux, le Qatar aurait menacé de se désengager de ses investissements en France, dont le PSG et BeIN SPORTS. Selon vous, QSI va-t-il vendre le club de la capitale ? A vos votes !

Nasser Al-Khelaïfi a été mis en examen pour complicité d’abus de pouvoir le 5 février, et ce, parce qu'il est suspecté d'être impliqué dans l'affaire Lagardère. D'après les indiscrétions de RMC Sport, le Qatar serait très agacé par cette nouvelle. Ainsi, les dirigeants du pays auraient menacé de se désengager de leurs investissements en France, dont le PSG et BeIN SPORTS.

Zidane avec une star française, l’union que personne n’a vu venir !

➡️ https://t.co/Im93gHl2wm pic.twitter.com/gbCbE4cPtY — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

«Le Qatar n’a aucun plan de désinvestissement»

Heureusement pour le PSG, cette menace ne devrait pas être mise à exécution. En effet, le bureau des médias internationaux du Qatar a affirmé qu'il ne comptait pas se désengager de ses investissements en France. « Le Qatar est engagé et fier de ses investissements en France et n’a aucun plan de désinvestissement. Le Qatar continuera à diversifier ses intérêts d’investissement à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

«Le Qatar cherche à récupérer d’autres clubs»

A en croire RMC Sport, l’émir Tamim ben Hamad Al Thani a rappelé que le Qatar avait promis l'année dernière d'investir 10 milliards d'euros. Comme l'a indiqué le média français, il serait bien décidé à honorer cette promesse. Cependant, le reste de son budget sera alloué aux marchés internationaux.

Le Qatar va acheter un club anglais ou italien ?

En parallèle, Romain Molina a annoncé sur YouTube dernièrement que le Qatar voulait investir à l'étranger et s'offrir un nouveau club européen. « Le Qatar cherche des personnes pour récupérer une participation. Il cherche à ouvrir encore plus le capital. En plus, le Qatar cherche à récupérer d’autres clubs, notamment en Angleterre. Et ne sont pas contre investir d’autres championnats, notamment en Italie ».

A votre avis, QSI va-t-il vendre le PSG ? C'est le moment de voter !