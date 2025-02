Le PSG annonce une grande première

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a franchi une étape inédite lors de sa victoire à Toulouse (1-0) ce samedi soir, avec tous les joueurs de champ tentant leur chance au but, une première sous l'ère de Luis Enrique. Après la victoire, l'entraîneur espagnol avait salué l'état d'esprit exemplaire de ses joueurs.

Le Paris Saint-Germain poursuit son excellente série. Quatre jours après le succès à Brest, c’est à Toulouse que les hommes de Luis Enrique se sont imposés (1-0) grâce à une réalisation de Fabian Ruiz avant l’heure de jeu. Une rencontre particulière pour le club de la capitale, qui a tiré au but à vingt reprises, chaque joueur de champ tentant sa chance.

Chaque joueur a tenté sa chance

Sur son site internet, le PSG révèle en effet que les dix joueurs de champ alignés au coup d’envoi par Luis Enrique ont tous tenté au moins un tir au cours de la rencontre face à Toulouse, une première en 88 rencontres disputées, depuis l’arrivée de l’Espagnol dans la capitale.

« Quelque chose qui me rend très fier »

Après la victoire de son équipe, Luis Enrique avait salué l’état d’esprit affiché par les joueurs du PSG. « On a fait comme d’habitude ! L’équipe montre toujours les mêmes intentions, quel que soit le joueur qui porte le maillot du PSG et c’est quelque chose qui me rend très fier. On a montré depuis de très nombreux matchs que nous sommes toujours compétitifs, que nous ne faisons jamais de calcul et que l’objectif est la victoire. Cela a une valeur incalculable », savourait l’Espagnol.