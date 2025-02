Zidane : Il est prêt à trahir le PSG pour l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Connu comme étant un supporter du PSG, même s’il a avoué que son club de cœur est le Red Star, Jamel Debbouze est également un grand ami et admirateur de Zinédine Zidane. À tel point que si ce dernier avait évolué sous les couleurs de l’OM au cours de sa carrière, il aurait alors « été marseillais ».

Alors que l’équipe de France était opposée au Maroc en demi-finales de la Coupe du monde 2022, le cœur de Jamel Debbouze balançait. Ce dernier, présent sur place au Qatar, s’était alors affiché avec un maillot spécial pour cette occasion, aux couleurs des deux nations. Supporter du PSG, l’acteur aime également le Real Madrid, mais pourrait-il faire de même si les deux clubs se retrouvaient en finale de la Ligue des champions ?

« Là où va Zizou, je suis »

« Là, honnêtement, je serai pour le PSG. Je suis né à Lariboisière (l'hôpital dans le dixième arrondissement de Paris), j'ai grandi à Barbès, j'ai fait mes classes au Matra Racing, j'ai été sur les genoux d'(Éric) Rabesandratana et de (Pedro Miguel) Pauleta... Après, j'ai toujours adoré le Real. De toute façon, là où va Zizou, je suis. S'il était allé à Guingamp, j'aurais été "guingampais" », a confié Jamel Debbouze, dans un entretien accordé à L'Équipe.

« J'aurais été marseillais »

Proche de Zinédine Zidane, il aurait pu faire des infidélités au PSG s'il avait joué pour l'OM : « J'aurais été marseillais. J'ai de la famille à Marseille. Cette ville sent le foot à chaque coin de rue, ce n'est pas le cas à Paris. » Jamel Debbouze a d’ailleurs fait une précision à propos de son club de cœur. « Mais je vais vous faire une confidence. Mon club de cœur, dont je suis les exploits depuis des années et des années et qui me touche le plus, c'est le Red Star. Pourquoi ? D'abord par son histoire. Et puis c'est le club le plus humain de tous, le plus sensible à la société qui l'entoure. Je vous aime le Red Star. Si vous m'écoutez… Je vais au stade Bauer parfois ? J'essaie. Je viens en cachette, avec un masque et un bonnet. Je regarde le match et puis je m'en vais », a-t-il ajouté.