Le PSG a trouvé son nouveau Zaïre-Emery ?

Pierrick Levallet

Dans une équipe très fortement remaniée ce samedi contre Toulouse, un joueur du PSG a su tirer son épingle du jeu. Senny Mayulu a rendu une plutôt belle copie, et a prouvé qu’il méritait certainement un peu plus du temps de jeu. Le crack de 18 ans est peu à peu en train de prendre la même trajectoire qu’un certain Warren Zaïre-Emery.

Luis Enrique a opté pour un gros turnover ce samedi contre Toulouse. L’entraîneur du PSG a considérablement remanié son onze de départ, afin de faire souffler ses cadres avant le match retour contre Brest en Ligue des champions. Senny Mayulu a ainsi eu une chance de s’exprimer, et il l’a plutôt bien saisie. Le crack de 18 ans, remplacé par Joao Neves seulement dans le temps additionnel, a rendu une belle copie.

Mayulu commence à imiter Zaïre-Emery ?

Comme le rapporte Le Parisien, Senny Mayulu a prouvé qu’il avait plus que mérité d’être considéré comme une option crédible dans un milieu de terrain où la concurrence est déjà rude. La nouvelle pépite du PSG commence à gagner la confiance de Luis Enrique, et semble prendre une trajectoire similaire à celle de Warren Zaïre-Emery plus tôt dans sa carrière.

Le PSG a déjà scellé son avenir

Le PSG a d’ailleurs déjà réglé l’avenir de Senny Mayulu. En mai dernier, l’international U20 français a signé son premier contrat professionnel dans la capitale. Le phénomène parisien est désormais engagé jusqu’en juin 2027 chez les Rouge-et-Bleu. Reste maintenant à voir si Luis Enrique lui donnera un peu plus de temps de jeu à l’avenir.