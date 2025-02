Le PSG le veut, un joueur de Deschamps se prépare à aller à Paris !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait une offre sur la table, Ibrahima Konaté n’a pas encore prolongé son contrat avec Liverpool, qui court jusqu’en juin 2026. L’international français a répondu aux rumeurs l'envoyant au Real Madrid ou bien au PSG, qu’il pourrait d’ailleurs bientôt retrouver en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Large vainqueur face à Brest lors du match aller mardi dernier (0-3), le PSG a fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. On connaît déjà les deux adversaires potentiels du club de la capitale au prochain tour, puisqu’il s’agira soit du FC Barcelone, soit de Liverpool. Si ce sont les Reds, Ibrahima Konaté retrouverait alors le club de la ville dont il est originaire, Paris.

Un gros contrat pour recaler le PSG, tout est révélé !

➡️ https://t.co/DGedcskt2a pic.twitter.com/gyO0ZkCp1o — le10sport (@le10sport) February 16, 2025

Des retrouvailles avec le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions ?

« Ce serait un beau clin d'œil ? Oui, c’est clair. Maintenant, ce serait beau à titre personnel parce que je viens de là-bas, c’est ma ville, où mes parents et ma famille résident, où tous mes amis sont. J’ai grandi avec des gens, lorsque j’étais à Leipzig, et quand il y avait Leipzig-PSG, ils étaient pour le PSG, au lieu de me supporter moi (rire) », a confié Ibrahima Konaté, dans un entretien accordé à Téléfoot.

Konaté répond à l’intérêt du PSG et du Real Madrid

Autre sujet évoqué par l’international français (21 sélections) en lien avec le PSG, son avenir. Au cours de cette interview, Ibrahima Konaté a confirmé que Liverpool lui a bien fait une offre de prolongation, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026, et a également répondu aux rumeurs l’envoyant à Paris ou au Real Madrid : « C’est clair que d’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur. Mais moi maintenant, je me focalise vraiment cette saison, de tout rafler, de prendre le maximum de titres possibles. Et ensuite par rapport à ma situation contractuelle, c’est mes agents et mes conseillers qui s’occupent de ça. »