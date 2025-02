Dembélé - PSG : Il jette un froid pour l’avenir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il restait sur une série de huit matchs consécutifs avec au moins un but marqué, avant le déplacement à Toulouse samedi (0-1), Ousmane Dembélé semble avoir trouvé l’efficacité qui lui a longtemps fait défaut. Bixente Lizarazu s’est en revanche interrogé sur la capacité de l’attaquant du PSG à continuer sur cette lancée.

Ousmane Dembélé n’aura pas réussi à faire mieux que Carlos Bianchi, Neymar et Kylian Mbappé. Comme eux, l’international français restait sur une série de huit matchs consécutifs avec au moins un but. C’était avant le déplacement du PSG samedi à Toulouse (0-1), où il était sur le banc et a remplacé Kang-In Lee à l’heure de jeu.

23 buts inscrits cette saison pour Dembélé

Au cours de cette série, Ousmane Dembélé a tout de même inscrit 15 buts et en totalise 23 toutes compétitions confondues cette saison. L’attaquant âgé de 27 ans semble avoir trouvé l’efficacité qui lui a souvent fait défaut au cours de sa carrière, mais pour combien de temps ?

« Est-ce que ça va être durable ? »

C’est la question que s’est posé Bixente Lizarazu dans l’émission Téléfoot sur TF1 : « C’est sûr qu’il est en pleine forme, ce qu’on attendait de lui, les buts qu’il ne marquait pas avant il les met aujourd’hui. Est-ce que ça va être durable ? Je ne sais pas. »