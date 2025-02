Mercato - PSG : Un champion d’Europe annoncé la saison prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz devra prochainement faire un choix décisif pour son avenir avec deux options plausibles : une prolongation de contrat, ou un départ. Et Luis Enrique a peut-être vendu la mèche à ce sujet en indiquant clairement qu'il avait besoin de Ruiz dans son équipe.

Vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne en juillet dernier, Fabian Ruiz (28 ans) s'est d'ailleurs montré à son avantage durant tout la durée de cette compétition. Il est désormais question de son avenir à moyen terme dans les rangs du PSG, alors que son contrat actuel court jusqu'en 2027. Ruiz entre clairement dans les plans de Luis Enrique qui lui accorde un temps de jeu conséquent au sein du club de la capitale, et le coach espagnol du PSG a d'ailleurs peut-être vendu la mèche concernant son avenir.

« On a besoin de profils comme Fabian Ruiz »

Interrogé en conférence de presse mardi, Luis Enrique a clairement laissé entendre qu'il aurait encore besoin de Fabian Ruiz au PSG la saison prochaine : « On a besoin de ces profils comme Fabian Ruiz, ou d'autres. Il est capable de jouer à différents postes et d'avoir des performances de haut niveau. Je suis très content de mon effectif et en particulier de mon milieu. Ils peuvent encore s'améliorer. Le chapitre suivant serait aussi de corriger les autres », a confié le coach du PSG.

Ruiz plus évasif sur son avenir

De son côté, le principal intéressé a préféré botter en touche au moment d'évoquer son futur avec le PSG : « Ma prolongation de contrat? J'ai encore deux années, je suis très content ici et dans cette ville. On se sent bien avec ma famille mais je ne vais pas aborder ce thème pour l'instant », a confié Fabian Ruiz en conférence de presse. Il n'en demeure pas moins que Luis Enrique compte beaucoup sur le champion d'Europe au PSG...