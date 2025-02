PSG : «On est prêts !», une bagarre se prépare !

Axel Cornic

Après avoir recruté plusieurs internationaux français, avec notamment Ousmane Dembélé ou encore Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain est prêt à passer à la vitesse supérieure. Plusieurs sources assurent en effet que le club parisien serait sur les traces de deux autres stars de l’équipe de France, avec Theo Hernandez et Mike Maignan, tous les deux à l’AC Milan.

Depuis les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le PSG clame haut et fort vouloir changer de projet. Et cela pourrait bien passer par un gros socle d’internationaux français, qui s’est déjà construit ces dernières années. Mais c’est loin d’être fini, puisque d’autres gros coups sont annoncés à l’étranger.

Un PSG à la française ?

C’est le cas en Italie, avec Mike Maignan et Theo Hernandez. Il faut dire que les deux stars de l’AC Milan et de l’équipe de France arrivent doucement mais surement au terme de leurs contrats, soit le 30 juin 2026. Et sans une prolongation rapidement, ils pourraient bien être poussés vers la sortie dès cet été, avec le PSG prêt à sauter sur l’occasion.

« Ils sont tous les deux importants pour nous et tous deux sont heureux d'être à Milan »

Interrogé sur l’avenir de ses deux stars, Zlatan Ibrahimovic a toutefois refroidi son ancien club du PSG. « Les prolongations de Theo et Maignan ? On est prêts, nous parlons » a annoncé le conseiller spécial de Red Bird, au micro de DAZN. « Ils sont tous les deux importants pour nous et tous deux sont heureux d'être à Milan ».