Transfert à l’OM : La réalité frappe Greenwood, c’est violent

Après un début de carrière très prometteur à Manchester United, Mason Greenwood a dû revoir ses ambitions à la baisse après les grosses polémiques autour de lui. Après son bon passage à l’OM, l'Anglais devra faire un choix : jouer pour la meilleure équipe possible ou bien avoir une vie familiale plus stable et structurée.

Mason Greenwood a eu un début de carrière très prometteur à Manchester United et était évalué à 50M€ à 19 ans. Des débuts impressionnants qui lui promettaient de grandes équipes dans le top européen, mais sa progression a été freinée par les accusations de violences conjugales qui l’ont fait partir de Manchester United. Après un passage réussi dans une plus petite équipe comme Getafe, Mason Greenwood essaie maintenant de relancer sa carrière à l'OM.

« Il sait à quel point il est talentueux »

Une source raconte pour le quotidien anglais The Sun que Mason Greenwood s’attendait à autre chose pour la suite de sa carrière : « Sa carrière ne va pas être ce qu'il attendait, ce qui est difficile pour un joueur comme Mason, qui sait à quel point il est talentueux. Il doit maintenant évaluer ce qui est le plus important : doit-il jouer pour la meilleure équipe possible ou doit-il simplement jouer et avoir une vie familiale plus stable et structurée ? En France, il a de bonnes influences autour de lui. Manchester est une petite ville et on peut se demander si les gens qui l'ont entouré avaient son intérêt à cœur. »

Quelle suite de carrière pour Greenwood ?

Des polémiques qui ont changé les plans de la carrière de Mason Greenwood (23 ans), qui, s’il s’épanouit sur le terrain à l’OM, espérait jouer dans de plus grandes équipes. À voir si de grands clubs européens seront prêts à tenter le pari Mason Greenwood après son bon passage à l’OM avec 14 réalisations et 4 passes décisives.