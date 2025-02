De Zerbi à l’OM : Le danger est confirmé !

La rédaction

L’OM version De Zerbi impressionne en Ligue 1. Deuxièmes du championnat avec une avance confortable, les Marseillais inquiètent leurs adversaires. Entre maîtrise offensive et pressing agressif, le « De Zerbi Ball » fait déjà parler. Certains membres d’autres équipes de Ligue 1 ont fait part du danger de ce nouvel OM.

L’OM de Roberto De Zerbi déroule en championnat. Les Olympiens sont deuxièmes de Ligue 1 avec une avance provisoire de six points sur leurs concurrents directs, à savoir l'OGC Nice et l'AS Monaco. Une équipe en forme, dans laquelle on aperçoit les préceptes de jeu de Roberto De Zerbi. Et ce « De Zerbi Ball » fait peur à beaucoup d’équipes en Ligue 1, alors que l’OM reçoit l’ASSE ce samedi à 17h00 dans le cadre de la 22ᵉ journée de Ligue 1.

L’OM de De Zerbi

Interrogé dans L’Équipe, l’adjoint d’un entraîneur de Ligue 1 a évoqué la dangerosité de l’OM de De Zerbi : « Les équipes de De Zerbi sont toujours très bonnes dans les connexions entre les centraux et les milieux, et son OM est très fort dans le dernier tiers du terrain, avec des joueurs dynamiques, nombreux et talentueux. Après, défensivement, ils sont exposés dans la profondeur. »

« Ils sont plus forts, plus agressifs »

Mais ce n’est pas le seul à s’être exprimé sur ce nouvel OM façon De Zerbi. Un récent visiteur du Vélodrome en a parlé, et s'est confié sur les forces tactiques et physiques de cette équipe, toujours pour le quotidien sportif : « Ils jouent très haut et n’ont pas forcément de joueurs hyper rapides derrière. Mais leur contre-pressing est très difficile à gérer. Ils resserrent vite autour du porteur, et il faut donc être très sûr techniquement. Depuis deux mois, ils sont plus forts, plus agressifs, et ils récupèrent les ballons plus haut sur le terrain. »