Scandale sexuel : Dimitri Payet évite le pire ?

Loin de sa famille restée à Marseille depuis son départ de l'OM à l'intersaison 2023/2024, Dimitri Payet aurait entamé une liaison extra-conjugale d'après Larissa Ferrari qui a déposé plainte pour violences et agression tant sexuelle, émotionnelle et physique à son égard par l'ancien international. L'avocate brésilienne a vidé son sac ces derniers temps, mais Payet pourrait bien éviter le pire. Explications.

Depuis l'été 2023 et la rupture de son contrat à l'OM, Dimitri Payet a quitté Marseille, mais pas seulement. Sa femme et ses quatre enfants sont restés dans l'hexagone lorsque lui s'en est allé à Rio de Janeiro afin d'y vivre sa première aventure sportive en dehors du Vieux Continent. Au club brésilien de Vasco de Gama, Payet est en train de boucler sa seconde saison et a déjà évoqué ces derniers mois une reconversion à l'Olympique de Marseille une fois sa carrière terminée.

«Pendant les rapports sexuels, il a commencé à me punir, à me frapper»

Cependant, son image publique en a pris un coup ces dernières semaines avec la plainte déposée par Larissa Ferrari. La jeune femme a avoué à la police, comme le rapporte le procès-verbal lu par l'AFP, avoir subi des « violences physiques, morales, psychologiques et sexuelles » de la part de Dimitri Payet. Des faits qui remonteraient au mois de décembre d'après sa déposition pour une relation entamée dès août 2024 comme elle l'a affirmé à G1.

« Après un match contre l'Atletico Mineiro, durant lequel une amie avait publié une photo, il est devenu furieux. La pression psychologique et ce qu'il appelait les punitions ont alors commencé. (...) Pendant les rapports sexuels, il a commencé à me punir, à me frapper, à marcher sur mon visage, sur mon corps. J'avais peur de dire quoi que ce soit et je savais que, si je n'acceptais pas la punition, je pouvais le perdre. Il m'a même demandé de boire mon urine ou de lécher le sol... Alors oui, j'ai fini par l'accepter ».

«Il ne devrait pas aller en prison»

A ce jour, ni Dimitri Payet ou son avocat José Gomes n'ont répondu aux sollicitations de L'Equipe. Même son de cloche pour Vasco de Gama après une approche vaine effectuée par l'AFP. Néanmoins, au vu d'un manque d'antécédents connus de la justice, l'ancien joueur de l'OM ne devrait pas intégrer un service pénintencier. « S'il a de bons antécédents, il ne devrait pas aller en prison. Je ne pense pas non plus que les autorités l'empêchent de voyager ou de quitter le Brésil. C'est surtout pour son image que c'est catastrophique ». a assuré Daniela Vidal, avocate spécialisée dans le droit des familles, à L'Equipe.