Droits TV - DAZN : Le gros sacrifice du RC Lens !

Alexis Brunet

Cela fait plusieurs jours que les discussions sont compliquées entre la LFP et DAZN. Le principal diffuseur de la Ligue 1 ne veut pas payer une partie des sommes qu’il doit et cela met plusieurs clubs dans l’embarras. Sachant le contexte plutôt compliqué, le RC Lens a donc dû se résoudre à vendre plusieurs joueurs cet hiver afin d’avoir des fonds en cas de problème de ce type.

Cet hiver, le RC Lens s’est séparé de plusieurs joueurs très importants. Will Still a notamment perdu Abdukodir Khusanov, qui a rejoint Manchester City contre un chèque de 50M€ bonus compris. Un montant que ne pouvait pas refuser les dirigeants lensois, surtout au regard de la situation actuelle du football français.

RC Lens : Un transfert pour éviter la catastrophe !

DAZN responsable de certaines ventes du RC Lens ?

Lors d’une interview accordée au Parisien, le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, est revenu sur le mercato hivernal de son club. L’homme d’affaires de 53 ans savait qu’il allait devoir vendre certains joueurs pour récolter des fonds, surtout que de l’autre côté, le deal signé l’été dernier avec DAZN pour la diffusion de la Ligue 1 battait déjà clairement de l’aile depuis plusieurs mois selon le boss lensois. « Je suis très reconnaissant à la famille Mulliez et la région de nous avoir aidés (ils sont actionnaires au RCL). On s’est mis en tête de faire un mercato d’hiver assez agressif. On ne voulait pas vendre Brice Samba et Przemysław Frankowski. Mais ils voulaient absolument partir donc on a réussi à obtenir des prix satisfaisants (respectivement 15 et 10 M d’euros). Je savais également depuis juillet dernier que le deal avec DAZN était très fragile. »

Brice Samba a rejoint le Stade Rennais

Initialement, le plan du RC Lens était donc de conserver Brice Samba au moins jusqu’à l’été prochain. Il faut dire que le gardien de but était le capitaine de l’équipe de Will Still et il fait partie des meilleurs portiers de Ligue 1. Depuis quelques semaines, il a donc pris le chemin du Stade Rennais, où il a poussé Steve Mandanda sur le banc.