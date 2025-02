RC Lens : Le «dérapage spectaculaire» qui coûte cher !

Alexis Brunet

Cet hiver, le RC Lens a beaucoup fait parler de lui sur le marché des transferts au niveau des départs notamment. Le club du nord de la France a entre autres vendu Brice Samba, Kevin Danso et Abdukodir Khusanov. Une grosse rentrée d’argent qui a fait du bien aux finances lensoises, qui étaient en piteux état depuis plusieurs mois.

Si certains clubs se sont renforcés qualitativement cet hiver, comme le PSG par exemple qui a réussi à faire venir Khvicha Kvaratskhelia, ce n’est pas forcément le cas du RC Lens. Les dirigeants lensois ont vendu plusieurs joueurs cadres, à l’image de Brice Samba, Kevin Danso, Abdukodir Khusanov ou bien encore Przemysław Frankowski dernièrement. Une colossale rentrée d’argent qui a dû faire beaucoup de bien aux finances du club du nord de la France.

RC Lens : Un transfert pour éviter la catastrophe !

➡️ https://t.co/plgnFDIEu8 pic.twitter.com/SuIP4Ugva0 — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

« On était dans une situation financière compliquée »

Lors d’une interview accordée au Parisien, Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, est revenu sur la situation financière tendue qu’a connue son club dernièrement. La formation lensoise avait un grand besoin d’argent en raison d’une masse salariale bien trop grande et de certains transferts attendus qui sont finalement tombés à l’eau. « On était dans une situation financière compliquée en raison d’un dérapage spectaculaire de notre masse salariale et de deux ventes de joueurs (Danso à la Roma et El Aynaoui à Monaco) pour 40 millions cet été qui ont avorté au dernier moment. Nous avions calculé qu’en décembre on n’avait plus d’argent donc on est allé chercher un emprunt auprès d’une banque américaine pour avoir des liquidités. On a également demandé à nos actionnaires minoritaires, qui avaient une dette convertible avec nous, de convertir leurs dettes en actions pour près de 11 millions d’euros. Cela a renforcé nos fonds propres et fait baisser l’endettement du club. »

Lens a tenté des paris

SI le RC Lens va donc beaucoup mieux financièrement maintenant, il s’est grandement amoindri sportivement. Avec les départs d’Abdukodir Khusanov, de Kevin Danso et de Przemysław Frankowski, la défense lensoise a été amputée de plusieurs cadres. Pour les remplacer, les dirigeants Sang et Or ont tenté quelques paris sur des jeunes joueurs avec notamment l’arrivée d’Abdulai Juma Bah ou bien encore celle de Nidal Čelik.