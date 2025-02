Mercato : Trahi, il révèle la promesse du RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le RC Lens a dégraissé son effectif de manière très impressionnante. Plusieurs cadres de l'effectif sont partis à l'image de Kevin Danso, Brice Samba, Abdukodir Khusanov ou encore Przemysław Frankowski. Conscient des problèmes économiques du club, Will Still estime toutefois qu'une telle vague de départs n'était pas prévue.

En difficulté économique, le RC Lens a connu un hiver très mouvementé en dégraissant massivement son effectif qui s'est affaibli avec le départ de quatre titulaire : Kevin Danso, Brice Samba, Abdukodir Khusanov ou encore Przemysław Frankowski. Un coup dur pour Will Still qui reconnaît que la direction n'a pas tenu ses promesses initiales.

RC Lens : Un transfert pour éviter la catastrophe !

➡️ https://t.co/plgnFDIEu8 pic.twitter.com/SuIP4Ugva0 — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

«Ok, on remplace mais comment ?»

« Tu acceptes ce qui se passe et tu contrôles ce qui est contrôlable, l’équipe et le terrain. Avant le mercato, on s’était dit qu’on n’allait pas vendre Kevin (Danso) et Kodir (Abdukodir Khusanov). Et à force d’offres et en raison de la situation financière, le club n’a pas trop le choix. Le club ne pouvait pas se permettre de ne pas le faire. Ok, on remplace mais comment ? Avec des jeunes, des potentiels prêts à jouer si besoin, mais qui n’ont pas forcément le même calibre, le même niveau que ceux qu’ils remplacent », regrette l'entraîneur du RC Lens en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Ce n’était pas forcément ce qui était attendu ou promis»

« On me dit que c’est comme ça, c’est comme ça, même si ce n’était pas forcément ce qui était attendu ou promis. Ce n’est pas que je m’en fous, c’est que je ne peux pas le contrôler. J’essaie d’être le plus honnête possible en disant que les choses ont changé. On s’adapte constamment aux blessures, aux suspensions, aux départs, aux sautes d’humeur. On a tout eu cette année. Ne contrôlant pas le mercato, je me suis concentré sur le contenu plutôt que de me disputer avec le DG ou le directeur sportif. Je n’ai pas le choix. On a un groupe, avec de bons joueurs, un vrai potentiel, même s’il est différent de ce qu’on attendait », ajoute Will Still.