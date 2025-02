Ibrahimovic joue un vilain tour à l'OM et se régale

Axel Cornic

Avec le départ d’Elye Wahi, l’Olympique de Marseille s’est mis à la recherche d’un nouvel attaquant pour Roberto De Zerbi. C’est Amine Gouiri qui est arrivé en provenance du Stade Rennais, mais des nombreuses autres pistes ont été étudiées avec notamment Santiago Gimenez, qui a plutôt décidé de rejoindre l’AC Milan.

Il était l’une des recrues phare de l’été, mais Elye Wahi n’a jamais réussi à convaincre. Ainsi, l’OM l’a laissé filer à Francfort et s’est mis à la recherche d’un nouveau buteur pour la deuxième partie de saison. Et le le moins que l’on puisse dire, c’est que le duo formé par Mehdi Benatia et Pablo Longoria s’est plié en quatre pour satisfaire Roberto De Zerbi.

Gimenez a préféré Milan plutôt que Marseille

Des nombreuses pistes ont en effet été annoncées au cours du mercato hivernal, avec notamment Marcus Rashford ou encore Endrick. Au Pays-Bas, c’est Santiago Gimenez qui aurait été approché par l’OM, mais il a finalement quitté Feyenoord pour rejoindre l’AC Milan... pour le plus grand bonheur de Zlatan Ibrahimovic ! « Nous croyons tellement en lui, c’est pourquoi nous avons fait ce type d’investissement » a déclaré le conseiller spécial de RedBird, au micro de DAZN.

« Gimenez est très fort »

« Nous devons le mettre à l’aise. Gimenez est très fort dans la surface, il marque beaucoup, mais il apporte également beaucoup à l’équipe » a poursuivi l’ancien attaquant du PSG. « Il aide l’équipe, mais il peut encore progresser. Ce n'est pas facile d'arriver en Italie, mais c'est notre responsabilité de travailler sur ça ». A noter que l’international mexicain s’est illustré pour ses débuts avec une passe décisive en Coupe d’Italie, face à l’AS Roma (3-1).