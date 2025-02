Ibrahimovic s’est fait «taper dessus» au PSG !

Amadou Diawara

Le 30 juin 2011, QSI a racheté le PSG. Pour que le club de la capitale puisse « rêver plus grand », les nouveaux propriétaires ont fait des folies sur le mercato, recrutant des stars planétaires. Avant Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s'est offert les services de Zlatan Ibrahimovic. Alors qu'il n'excellait pas dans les grands matchs, le géant suédois n'a pas échappé aux critiques de Daniel Riolo.

Le PSG est entré dans une toute nouvelle ère le 30 juin 2011. En effet, QSI est devenu le nouveau propriétaire du club de la capitale, qui peut se permettre de « rêver plus grand » depuis presque 14 ans.

Hakimi incertain pour le choc contre Monaco ? Luis Enrique lève le voile sur un mystère qui inquiète le PSG 🤔

➡️ https://t.co/ydZEh74HRs pic.twitter.com/n9FqV2ibGJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

PSG : Riolo s'en est pris à Ibrahimovic

Pour que le PSG puisse entrer dans la cour des plus grosses cylindrées de la planète, QSI n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, les hautes sphères du club rouge et bleu ont cassé leur tirelire à plusieurs reprises pour recruter les plus grandes stars de la planète, notamment Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi.

«Regardez les gros matchs»

Alors que Zlatan Ibrahimovic n'honorait pas son rang lors des grands matchs de Ligue des Champions disputés avec le PSG, Daniel Riolo ne s'est pas montré tendre envers lui. « Zlatan, on me reprochait tout le temps de lui taper dessus. Mais regardez les gros matchs ! », a déclaré le journaliste de RMC Sport lors d'un entretien publié sur la chaine YouTube de Passe D. Pour rappel, Zlatan Ibrahimovic a signé au PSG pour une somme proche de 21M€ lors de l'été 2012. Arrivé en provenance de l'AC Milan, l'ancien buteur suédois a quitté Paris quatre ans plus tard, et ce, pour rejoindre Manchester United librement et gratuitement. En mars 2018, il s'est exilé au LA Galaxy pendant presque deux ans, avant de finir sa carrière sportive à l'AC Milan. Ayant raccroché les crampons, Zlatan Ibrahimovic est désormais conseiller chez les Rossoneri.