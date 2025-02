Mercato : L’offre du PSG qui va changer sa vie !

Thomas Bourseau

C’est jour de célébration au Paris Saint-Germain ? Ce vendredi, dans le cadre de l’opposition de Ligue 1 face à l’AS Monaco au Parc des princes, le club de la capitale prévoirait d’annoncer les prolongations de contrat de Luis Enrique, Achraf Hakimi, Vitinha… ainsi que celle de Nuno Mendes convenue ces dernières heures. Ce nouveau contrat courant jusqu’en 2030 permettrait à la pépite portugaise de 22 ans de faire partie d’un cercle de privilégiés au PSG financièrement parlant.

Il se pourrait que ce vendredi 7 février 2025 reste une date charnière dans le projet sportif porté par Luis Campos au Paris Saint-Germain. Le conseiller football du club de la capitale devrait en effet témoigner des annonces des prolongations de contrat de Vitinha, d’Achraf Hakimi, de Luis Enrique et de Nuno Mendes à Paris au Parc des princes. Fabrizio Romano a révélé un accord contractuel convenu et signé entre le clan Mendes et le Paris Saint-Germain pour un bail liant les parties jusqu’en 2030.

Le PSG a trouvé son bijou pour la suite ! Un transfert à 40M€ qui fait briller les yeux des supporters ✨

➡️ https://t.co/lRlq4UhpHr pic.twitter.com/fKF2Qv3RIy — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

Quatre annonces phares du PSG prévues pour Monaco ?

D’après Loïc Tanzi, journaliste de L’Équipe qui a confirmé la tendance dessinée par son confrère italien, Nuno Mendes devrait être présenté ce vendredi soir aux supporters du PSG présents au Parc des princes avec un maillot floqué à son nom ainsi que le 2030, date d’expiration de son nouveau contrat.

Il en serait de même pour Vitinha et Achraf Hakimi, mais aussi pour le coach de Luis Enrique qui rempilerait pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027. Ce contrat, rallongeant son bail initial de quatre saisons, permettrait également à Nuno Mendes de changer de tranche salariale au sein du Paris Saint-Germain.

Nuno Mendes dans le top 10 au niveau des salaires du PSG actuel

Le journaliste Fabrizio Romano fait état d’une belle revalorisation salariale pour Nuno Mendes puisqu’il ferait à présent partie des joueurs les mieux rémunérés du vestiaire du PSG.

Journaliste pour RMC Sport, Fabrice Hawkins s’est montré un peu plus précis concernant le défenseur portugais de 22 ans qui était inclus dans le pole le plus bas de la grille des salaires du Paris Saint-Germain. Il intégrerait à présent le top 10 des rémunérations du groupe entraîné par Luis Enrique.