Une star du PSG obligée de baisser son salaire ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma devrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation du gardien de 25 ans, l'Inter serait emballé par l'idée de le recruter. Toutefois, Gianluigi Donnarumma serait contraint de baisser considérablement son salaire pour rejoindre les Nerazzurri.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma a paraphé un bail de cinq saisons. Engagé jusqu'au 30 juin 2026, le gardien numéro un parisien voudrait rempiler, comme précisé par RMC Sport ce jeudi. Mais s'il ne parvient pas à trouver un accord avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait prendre le large cet été.

PSG : L'Inter en pince pour Donnarumma

Si Gianluigi Donnarumma ne rempile pas, le PSG pourrait le pousser vers la sortie lors du prochain mercato estival, et ce, pour éviter de le voir partir librement et gratuitement le 1er juillet 2026. Alarmé par la situation du numéro 1 rouge et bleu, l'Inter serait en embuscade pour boucler sa signature.

Donnarumma doit baisser son salaire pour signer à l'Inter

Selon les informations de Sport Mediaset, l'Inter serait prêt à se jeter sur Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato estival. Toutefois, le gardien du PSG doit accepter de baisser considérablement son salaire pour rejoindre les Nerazzurri. Reste à savoir si l'ancien pensionnaire de l'AC Milan est prêt à faire un tel geste pour faire son retour à San Siro. Pour rappel, l'Inter et les Rossoneri partagent le même stade, appelé également le Giuseppe Meazza.