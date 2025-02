OM : Rabiot claque la porte à cause du mercato !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de ne pas prolonger. Sans club pendant de longues semaines, le milieu de terrain français a finalement signé à l'OM le 17 septembre. D'après Massimo Brambati, ancien joueur du Torino, Adrien Rabiot a quitté la Vieille Dame à cause de son recrutement peu ambitieux.

Après cinq saisons de bons et loyaux services, Adrien Rabiot a décidé de claquer la porte de la Juventus. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM le 17 septembre dernier.

Rabiot a quitté la Juve à cause du mercato

Lors d'un entretien accordé à TMW, Massimo Brambati a révélé pourquoi Adrien Rabiot avait décidé de quitter la Juventus l'été dernier. Selon l'ancien défenseur du Torino, le milieu de terrain de 29 ans a changé d'air parce que le recrutement des Bianconeri n'était pas à son gout.

Les signatures d'Alcaraz et de Djaló pointées du doigt

« D'après ce qu'on m'a dit, Adrien Rabiot a toqué à la porte de Max Allegri le 3 février. Alors que la Juventus a recruté (Carlos) Alcaraz et (Tiago) Djaló en janvier de l'année dernière, il a dit que la Juventus ne voulait pas devenir grande avec ces recrutements, et qu'il partait pour cette raison. Les joueurs voient le marché et comprennent les ambitions », a précisé Massimo Brambati.