PSG : Mbappé remplacé, c'est validé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG avait pris la décision de ne pas recruter pour remplacer Kylian Mbappé, se concentrant donc sur des solutions en interne. Luis Enrique se réjouit d'ailleurs de cette stratégie qui semble porter ses fruits. Mais le club de la capitale a-t-il eu raison de ne pas recruter de grand attaquant ?

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n'avait cette fois-ci pas prolongé son bail à Paris. Le Bondynois s'est engagé avec le Real Madrid où il a toujours rêvé d'évoluer, ce qui a laissé un vide important au PSG. Un vide qui aurait pu être comblé par l'arrivée d'un grand attaquant. Finalement, Luis Enrique avait rapidement annoncé qu'il préférait avoir quatre attaquants à 12 buts, plutôt qu'un seul à 40. Pour le moment, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont déjà atteint cet objectif. De quoi enchanter Luis Enrique qui est persuadé d'avoir fait le bon choix pour compenser le départ de Kylian Mbappé.

L’OM frappe à la porte d’Endrick, freiné par la superstar Mbappé au Real ! Une opportunité à ne pas manquer 👀 https://t.co/k8p3k2InXw — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 6, 2025

Luis Enrique s'enflamme pour la succession de Mbappé

« Je crois que c’était très courageux de dire la saison passée que je pensais que notre équipe allait être meilleure en attaque et en défense. Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense, les chiffres sont là. Mais je pense également que c’est très difficile de dire ça à un joueur du niveau de Kylian Mbappé. C’était dommage. Je l’ai dit à l’époque et je peux le dire aujourd’hui. Mais je crois que l’équipe et les joueurs ont pris cela comme un défi. Nous aurions adoré avoir encore Kylian, mes joueurs aussi car ils avaient beaucoup d’affection pour Kyky, mais je crois que l’équipe répond avec un niveau spectaculaire », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«L'équipe répond avec un niveau spectaculaire»

« Je vous ai dit qu’au lieu d’un joueur qui marque 40 buts, j'aimerais avoir quatre joueurs qui en marquent 12. Il y en a déjà deux qui ont dépassé ce chiffre (Dembélé et Barcola, ndlr) et nous invitons les autres joueurs à s’améliorer. C’est notre objectif en tant qu’équipe. Je crois que la maturité de l’équipe, face à une situation que nous ne voulions pas mais qui s’est produite, est très bonne », ajoute Luis Enrique, visiblement très satisfait de son équipe.

Selon vous, le PSG a-t-il opté pour la bonne stratégie après le départ de Mbappé ?