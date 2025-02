OM : De Zerbi largué au téléphone, voilà enfin la raison !

Axel Cornic

Très impliqué dans le recrutement depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Roberto De Zerbi semble avoir essuyé un refus lors du mercato hivernal. Fortement voulu par le coach marseillais, Nicolo Fagioli a en effet préféré rester en Serie A plutôt que de se lancer dans une nouvelle aventure en Ligue 1, puisqu’il a quitté la Juventus pour signer à la Fiorentina.

Le bilan du dernier mercato est plutôt positif pour l’OM, notamment avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer que nous vous avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com. Mais le club phocéen a également connu quelques échecs et c’est le cas en Italie, avec un Nicolo Fagioli qui semblait pourtant pouvoir être l’une des surprises de l’hiver.

Fagioli snobe l’OM et De Zerbi...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, au matin du dernier jour du mercato tout était bouclé entre Fagioli et l’OM. Il faut dire que De Zerbi travaillait sur ce dossier depuis longtemps, puisqu’il aurait eu des premiers contacts avec le milieu de terrain de la Juventus dès le mois de novembre 2024. Tout aurait finalement basculé au fil de ce dernier jour de mercato, puisqu’il a finalement décidé d’éconduire l’offre marseillaise pour rejoindre la Fiorentina.

Pour l’Italie ?

Et on connait désormais la véritable raison de ce retournement de situation, puisque La Gazzetta explique que Nicolo Fagioli l’aurait surtout fait dans une optique de revenir en sélection. Absent des derniers rassemblements de la Squadra Azzurra, le milieu de 23 ans aurait choisi la Fiorentina plutôt que l’OM, persuadé de pouvoir marquer plus de points auprès de Luciano Spalletti en restant en Serie A. A noter que du côté de la Juventus on ne semblait favoriser aucune des deux pistes, même si certains à Turin pensent qu’il aurait été mieux qu’il parte à Marseille... plutôt que chez un concurrent direct pour les places qualificatives de Ligue des Champions.