Paul Pogba prêt à sacrifier son salaire pour l'OM !

Le mercato hivernal a fermé ses portes et Paul Pogba est toujours libre. Au cours des dernières semaines, on avait pourtant énormément parlé d'une arrivée à l'OM. Rien ne s'est toutefois concrétisé et pourtant... Afin de signer à Marseille, Pogba était prêt à renoncer à plusieurs millieurs d'euros.

En octobre dernier, Malick Traoré avait lâché une bombe sur Paul Pogba à l'OM. Le journaliste ivoirien avait ainsi balancé : « L’OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de janvier ». On s'attendait donc à voir le Français signer à Marseille cet hiver. Le fait est que Pogba est aujourd'hui toujours libre.

Pogba à l'OM ? 🤔 Découvrez les révélations surprenantes sur ce transfert qui a fait couler beaucoup d'encre cet hiver !

De Zerbi donne le feu vert

Ça n'a abouti à rien de concret entre l'OM et Paul Pogba cet hiver. Et pourtant... Invité de RMC sur Twitch, Fabrice Hawkins a fait quelques révélations. Et dans un premier temps, le journaliste a notamment fait savoir que Roberto De Zerbi avait donné son feu vert pour la signature de Pogba. Fallait-il encore ensuite surmonter l'obstacle financier.

Pogba prêt à réduire son salaire

Avant d'être suspendu, Paul Pogba était grassement payé à la Juventus. Un salaire sur lequel l'OM n'aurait pas pu s'aligner. Il fallait donc que le Français fasse un effort et il était prêt. En effet, selon Fabrice Hawkins, le Français était visiblement encore à sacrifier une partie de son salaire pour signer à l'OM.