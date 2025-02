«Il faut qu’il dégage», le boss de l’OM pousse un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Medhi Benatia, qui est considéré comme l'un des nouveaux grands patrons de la gestion sportive à l'OM, ne comprend absolument pas la gestion qui avait été mise en place avant son arrivée avec certains joueurs, à l'image de Luis Henrique. Et le directeur sportif de l'OM n'hésite pas à pousser un coup de gueule à ce sujet.

Nommé au poste de conseiller sportif de l'OM à l'hiver 2024, Medhi Benatia a rapidement noté de nombreux dysfonctionnements dans la gestion du club en interne. Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, le dirigeant marocain n'hésite pas à monter au créneau, et prend notamment le cas Luis Henrique en exemple. L'attaquant brésilien, devenu titulaire indiscutable à l'OM, avait pourtant été mis au placard et envoyé en prêt au Brésil peu de temps après son arrivée.

« On a fait quoi pour l'aider ? »

« Luis Henrique, quand Pablo le ramène, on te dit c'est un crack, puis après, qu'il n'est pas bon, il faut qu'il dégage au Brésil. Mais on a fait quoi pour l'aider ? Tu as donné un salaire à un joueur fort, et puis débrouille-toi dans Marseille », constate Medhi Benatia.

« On n'est pas seulement là pour signer des contrats »

Selon lui, l'OM aurait dû avoir une toute autre approche pour mettre Luis Henrique dans de meilleures conditions : « Tu ne sais même pas ce qu'il fait. Il a un préparateur physique à la maison ? Tu dois savoir ce qu'il concocte. Un cuisinier ? Est-ce qu'il est en relais avec le nutritionniste du club ? Ça s'appelle faire du football, on n'est pas seulement là pour signer des contrats », lâche Benatia. Le message est passé.