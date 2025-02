Vente OM - Arabie Saoudite : L'annonce choc «qui a surpris la terre entière» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un drôle d'anniversaire. Il y a tout juste quatre ans, Thibaud Vézirian affirmait que l'OM était vendu à un fonds saoudien. Une annonce choc puisque le journaliste affirmait que tout était bouclé, y compris le communiqué officiel, qui était alors en relecture. Quatre ans plus tard, Frank McCourt est pourtant toujours là, ce qui vaut quelques moqueries à Thibaud Vézirian.

Il y a quatre ans jour pour jour, une vidéo allait enflammer les réseaux sociaux, en particulier du côté de Marseille. Et pour cause, Thibaud Vézirian était alors catégorique : L'OM est vendu. Le journaliste assurait que tout était bouclé en coulisses et que c'est un fonds d'Arabie Saoudite qui allait racheter le club phocéen. « Le communiqué officiel est rédigé, il est relecture », affirmait même Vézirian, insistant sur le fait que ce n'était plus qu'une « question d'heures ou de jours » avant que la nouvelle soit officialisée. Une annonce choc qui a fait rêver les fans de l'OM. Mais pas pour longtemps.

Vézirian se fait troller !

Et pour cause, quatre ans plus tard, le communiqué n'a visiblement toujours pas été relu et rien n'a donc été officialisé. De quoi faire sourire certains journalistes, à commencer par Mathieu Grégoire. « Il y a quatre ans jour pour jour, l'OM a changé de dimension. Un rachat éclair, qui a surpris la planète entière », écrit le consultant de L'EQUIPE à Marseille sur son compte X.

«Pogba ? Ça restera toujours plus crédible que les histoires saoudiennes»

Un petit tacle pas du tout dissimulé à Thibaud Vézirian, puisque la vidéo de ce dernier est inclus dans sa publication sur X. Il faut dire que Mathieu Grégoire est un coutumier du fait. Il y a quelques jours, le journaliste de L'EQUIPE profitait de la rumeur envoyant Paul Pogba à l'OM pour glissait un nouveau tacle à Vézirian : « Pogba ? Ça restera toujours plus crédible que les histoires saoudiennes ».