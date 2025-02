Mercato - OM : La nouvelle recrue annonce une révolution !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l'OM, Ismaël Bennacer s'est confié sur l'importance majeure de Medhi Benatia dans son arrivée au sein du projet McCourt. Et le milieu de terrain algérien indique d'ailleurs clairement qu'une véritable révolution est en train de perdre forme à l'OM avec l'impulsion de son directeur sportif.

Conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, l'OM avait repris contact avec le Milan AC lundi pour boucler l'arrivée d'Ismaël Bennacer avant la clôture du mercato hivernal. Un accord a finalement été trouvé pour un prêt avec option d'achat, et le milieu de terrain algérien de 27 ans vient donc renforcer les rangs de l'OM au moins jusqu'à la fin de saison.

Bennacer encense Benatia

Présenté en conférence de presse mercredi, Ismaël Bennacer a évoqué l'importance de Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, dans son arrivée au club : « C'est quelqu'un que je connaissais personnellement. Je trouve qu'il fait très bien son travail et il a été plus qu'important pour ma venue ici », confie l'international algérien.

Des grands «changements» à l'OM

Et Ismaël Bennacer poursuit en évoquant la grande révolution en cours au sein de l'OM, grâce notamment à l'impulsion de Benatia : « Il m'a expliqué le projet et les changements qui sont en train d'être faits. L'optimisation du club. Quand on a des grands objectifs, il faut des personnes comme ça dans le club ».