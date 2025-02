L'OM annonce un flop sur le mercato !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé la signature de Lilian Brassier. Toutefois, le défenseur central de 25 ans n'a pas du tout réussi à s'acclimater sous les couleurs phocéennes. Alors que Lilian Brassier a migré vers le Stade Rennais cet hiver, Medhi Benatia a justifié son transfert.

Etincelant sous les couleurs du Stade Brestois la saison dernière, Lilian Brassier a tapé dans l'œil de la direction de l'OM. A tel point que le club phocéen a bouclé le transfert du défenseur central de 25 ans lors du dernier mercato estival. Toutefois, Lilian Brassier a totalement manqué ses débuts à Marseille.

Dernière minute au mercato ! Ismaël Bennacer débarque à l'OM en prêt. Quelles ambitions pour lui cette saison ? ⚽️

➡️ https://t.co/FT6CqoQjM8 pic.twitter.com/3amwiQKoJp — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

Lilian Brassier a quitté l'OM

Incapable d'évoluer à son meilleur niveau à l'OM, Lilian Brassier a eu très peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent cette saison. Ce qui a provoqué son départ lors du dernier mercato hivernal. En effet, Lilian Brassier a rejoint le Stade Rennais le 31 janvier. Interrogé par L'Equipe, Medhi Benatia a lâché toutes ses vérités sur ce transfert.

«Ça n'a pas pris pour lui»

« Quelles étaient les volontés de l'entraîneur Roberto De Zerbi concernant le mercato ? Améliorer l'effectif, régler ce qu'on n'avait pas pu faire au mois d'août. Après, entre août et janvier, il n'y a pas eu de miracle, j'aurais bien aimé trouver 40M€ cachés à la Commanderie et les investir. Dans la réalité, tu prévois des choses, tu fais sortir des joueurs pour lesquels tu as compris que ça n'allait pas passer, à l'image d'un Lilian (Brassier). Il est arrivé à Marseille avec plein d'envie, ça n'a pas pris pour lui, il ne faut pas insister. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes », a déclaré Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM. Reste à savoir si Lilian Brassier réussira à se relancer au Stade Rennais.