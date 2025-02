Mercato : Il prend une balle perdue après avoir quitté l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très attendu à l'OM, Elye Wahi n'aura finalement pas été à la hauteur. Et l'ancien du RC Lens a alors été rapidement exfiltré. En effet, quelques mois seulement après avoir été recruté, le Français a été vendu. Lors de ce mercato hivernal, Wahi a ainsi pris la direction de l'Eintracht Francfort. C'est donc déjà fini pour lui à l'OM, où il prend d'ailleurs quelques balles perdues.

Recruté par l'OM à l'été, Elye Wahi est arrivé pour faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang. La pression était immense, d'autant plus qu'il a été acheté pour 25M€. Peut-être un peu trop visiblement. En effet, Wahi a été un flop de la première partie de saison et l'OM n'a alors pas hésité à s'en séparer. Arrivé il y a quelques mois, l'ancien du RC Lens est déjà reparti, ayant été vendu à l'Eintracht Francfort.

« Comme Elye Wahi, attention aux horaires ! »

L'OM n'a pas hésité à trancher dans le vif en se séparant d'Elye Wahi. Lui dont le comportement ne semblait pas être le meilleur, notamment à propos de son assiduité. L'Equipe raconte ainsi cette anecdote en marge de l'interview réalisée avec Medhi Benatia ce jeudi : « On débarque à l'hôtel Intercontinental à 11 h 02 ce mardi matin, avec deux minutes de retard, et Medhi Benatia nous interpelle, sans lever le doigt : « Comme Elye Wahi, attention aux horaires ! » ».

« Si Elye n'avait pas certaines failles... »

Ça n'a d'ailleurs pas été la seule fois qu'Elye Wahi en a pris pour son grade au cours de l'interview de Medhi Benatia. En effet, à l'occasion de celle-ci, le directeur du football à l'OM a notamment pu expliquer : « Si Elye n'avait pas certaines failles, il ne serait pas allé à Lens ou chez nous, mais directement dans un top club. On a toujours été très clairs : "Voilà comment tu interprètes ton métier, voilà ce que moi je vais te demander." Réponse : "Ok, ok, ok..." Je ne suis pas dans la police, je peux être là pour les joueurs, matin, midi et soir, ça ils le savent, mais je dois mettre un cadre, une discipline, un environnement de travail. Celui qui ne peut pas répondre à ça, je n'ai pas de problème à m'asseoir et trouver des solutions. Elye vient de signer à Francfort, il remplace Marmoush, parti à City, et je suis persuadé qu'il fera de très belles choses là-bas ».