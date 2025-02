L'OM évoque des «tensions» avec De Zerbi !

Amadou Diawara

Alors qu'il tient à s'impliquer dans le mercato de ses équipes, Roberto De Zerbi est parti au clash avec Brighton avant de faire ses valises. Désormais à l'OM, le coach italien a un droit de regard sur le recrutement marseillais. Mais comme l'a affirmé Medhi Benatia, c'est lui qui prend les décisions avec Pablo Longoria.

A la fin de la saison dernière, Roberto De Zerbi a posé ses valises à Marseille, et ce, pour s'engager en faveur de l'OM. Alors qu'il veut participer aux débats concernant le mercato, le coach italien est comblé au sein du club phocéen. Ce qui n'était pas du tout le cas à Brighton.

Mercato : De Zerbi est parti au clash avec Brighton

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Medhi Benatia est revenu sur le clash entre Roberto De Zerbi et Brighton, avant de clarifier le rôle de son entraineur pour le recrutement de l'OM. Selon le directeur sportif marseillais, son coach est impliqué sur le mercato, mais il n'a pas du tout les pleins pouvoirs.

«Toutes les décisions sont prises par Pablo et moi»

« Roberto De Zerbi aime s'impliquer sur le mercato, cela avait créé des tensions à Brighton. Comment gérez-vous cette donnée ? Je savais comment Roberto vit son métier, les raisons de son départ de Brighton. Le "De Zerbi Ball" n'est pas donné à tout le monde, les centraux et les deux milieux sont amenés à toucher 130 ballons par match, si je lui ramène des profils de centraux et de milieux qui n'ont pas de pied, mais sont juste capables de tacler ou de sauter pour mettre des têtes, ce n'est pas ce qu'il lui faut. Au départ, on a pris l'engagement de le mettre dans toutes nos discussions mercato. Par contre, toutes les décisions sont prises par Pablo (Longoria, le président) et moi », a affirmé Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.