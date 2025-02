Mercato : L'OM rêve de «claquer 120M€» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de Manchester City, la situation est difficile, mais cela n'a pas empêché les Citizens de faire des folies lors du mercato hivernal. Ce sont ainsi plus de 200M€ qui ont été dépensés pour renforcer l'effectif de Pep Guardiola. De quoi rendre un peu jaloux Medhi Benatia, mais le directeur du football à l'OM est plutôt lucide sur la situation.

Cet hiver, ce sont 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint l'OM. Pour autant, il n'y a pas eu de grandes folies de la part du club phocéen, qui n'a pas des moyens illimités. Amine Gouiri a été acheté environ 20M€, Luiz Felipe est arrivé libre quand Ismaël Bennacer et Amar Dedic ont eux été prêtés avec option d'achat. Pas de folie donc dépensière pour l'OM, mais cela n'aurait pas dérangé Medhi Benatia.

Ce jeudi, Medhi Benatia a accordé une interview à L'Equipe et il a notamment été question de mercato. Le directeur du football à l'OM a notamment confié sur le sujet : « J'aimerais bien être comme Manchester City, avoir des moments plus difficiles comme le passage Lille-Strasbourg-Nice et être capable de claquer 120 M€. Ce n'est ni notre réalité ni notre vie ».

« On doit anticiper. Tu as peut-être 12, 13 joueurs dans ta liste d'attaquants, tu l'étudies avec les scouts, le coach, et après tu prends la décision la plus juste. Mais on n'écoutera jamais les pressions des supporters, de l'entraîneur », a ensuite ajouté Medhi Benatia.