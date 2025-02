OM : «Pas très agréable», il balance après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En grande difficulté lors de ses six premiers mois à Marseille, l’OM a décidé de se séparer de Lilian Brassier dès le mercato hivernal. Le défenseur âgé de 25 ans a retrouvé un club qu’il connaît bien, le Stade Rennais, où il a été formé. Au moment d’évoquer son bref passage dans la cité phocéenne, il a reconnu que cette période n’avait pas été très facile à vivre.

Comme Elye Wahi et Ismaël Koné, Lilian Brassier a quitté l’OM six mois seulement après son arrivée. Dans un entretien accordé aux médias du Stade Rennais, qui l’a recruté cet hiver, le défenseur âgé de 25 ans est revenu sur ses difficultés à Marseille.

« J’ai traversé une période pas très agréable »

« Ça va mentalement ? Oui, ça va. Je pense que ça fait partie du football, il y a des moments de moins bien, d’autres plus heureux, plus positifs. J’ai traversé une période pas très agréable, c’est vrai il faut le dire, mais je me suis toujours accroché quand c’était difficile et je suis sûr que je vais récolter des beaux jours dans les prochaines semaines », a confié Lilian Brassier.

« Ça fait partie du milieu et de la vie »

Relancé sur ce qu’il retient de son passage à l’OM, il a ajouté : « Que dans la vie tu peux passer de tout à tout, tu peux être tout en haut et en bas après, ça fait partie du milieu et de la vie. »