Mercato - OM : Un crack français prêt à signer !

En manque de temps de jeu, Mathys Tel a décidé de quitter le Bayern Munich dans les derniers jours du mercato. L’international espoir français a fini par être prêté avec option d’achat à Tottenham, mais avait été séduit par le discours de l’OM et de son directeur du football Medhi Benatia.

Pour son attaque, l’OM n’a pas hésité à explorer des pistes ambitieuses cet hiver. Comme indiqué par le journaliste Fabrice Hawkins dans l’émission RMC Mercato, Medhi Benatia a notamment contacté le Real Madrid pour Endrick (18 ans), qu’il souhaitait attirer en prêt. Santiago Gimenez (23 ans), passé du Feyenoord à l’AC Milan, ainsi que Marcus Rashford (27 ans), prêté avec option d’achat par Manchester United à Aston Villa, ont eux aussi été ciblés par l’OM, tout comme Mathys Tel (19 ans, Bayern Munich).

« On tente beaucoup de choses du côté de Marseille et notamment de Medhi Benatia. Il a un carnet d’adresse qui est monstrueux, il n'hésite pas à appeler, même quand c’est quasiment injouable. Il essaye en tout cas de convaincre les joueurs, par exemple avec Mathys Tel qui était prêt à rejoindre ce projet-là », a expliqué Fabrice Hawkins.

Si Mathys Tel n’était pas désintéressé par la perspective de rejoindre l’OM, l’international espoir français (8 sélections, 3 buts) a préféré prendre la direction de la Premier League, où il a été prêté à Tottenham par le Bayern Munich, avec une option d'achat estimée à 60M€ bonus compris : « Enfin, qui a dit non, mais pas parce qu’il ne souhaitait pas travailler avec Medhi Benatia, Pablo Longoria, etc. Mais plus parce qu'il souhaitait aller en Premier League. C’est pour ça qu’il a fait ce choix, mais il a été séduit par le discours du dirigeant marseillais. »