PSG : Coup de théâtre, une grosse signature enfin débloquée ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Gianluigi Donnarumma devrait prolonger dans un avenir proche. En effet, les deux parties voudraient poursuivre l'aventure ensemble. D'ailleurs, le clan Donnarumma et la direction du PSG seraient confiants concernant ce dossier, et ce, même si les négociations étaient au point mort au mois de décembre.

Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG. Alors qu'il a paraphé un contrat de cinq saisons, le portier italien pourrait ne plus faire long feu à Paris.

Une surprise de taille au PSG ! Riolo en reste sans voix après cette révolution hivernale.

Donnarumma et le PSG ne veulent pas se quitter

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma partira dans un avenir proche s'il ne prolonge pas d'ici peu. Conscient de la situation de son gardien numéro 1, le club de la capitale a lancé les pourparlers pour qu'il rempile au mois d'aout. Et si les négociations étaient en stand-by en décembre, Gianluigi Donnarumma serait tout de même parti pour signer un nouveau bail au PSG.

Prolongation : Donnarumma et le PSG sont confiants

Selon les informations de RMC Sport, Gianluigi Donnarumma se sent bien à Paris. A tel point qu'il aurait annoncé au PSG qu'il voulait rester. De son côté, le club rouge et bleu est « très content de lui ». D'ailleurs, Gianluigi Donnarumma fait partie des premiers joueurs du PSG à qui on a proposé de rempiler. A en croire le média français, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi échangerait régulièrement avec Enzo Raiola, le représentant du gardien italien. Alors qu'ils voudraient poursuivre leur aventure ensemble, Gianluigi Donnarumma et le PSG seraient confiants et optimistes sur ce dossier. A suivre...