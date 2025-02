Victime de Mbappé, l’OM veut le recruter !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de Palmeiras, Endrick a peu l’occasion de s’exprimer au Real Madrid, où il est notamment barré par la concurrence de Kylian Mbappé. Une situation dont l’OM a essayé de profiter. Medhi Benatia a contacté ses représentants cet hiver, ainsi que la Casa Blanca, dans l’optique d’un prêt de l’attaquant brésilien.

Après avoir décidé de se séparer d’Elye Wahi (22 ans) six mois seulement après son arrivée en provenance du RC Lens, l’OM a fini par s'attacher les services d'Amine Gouiri (24 ans) pour le remplacer, recruté dans le cadre d’un transfert estimé à 22M€ bonus compris. Mais avant l’international algérien (12 sélections, 5 buts), de nombreuses pistes ont été explorées par les dirigeants marseillais, qui ont notamment regardé du côté du Real Madrid.

Benatia a contacté le Real Madrid pour Endrick

Comme indiqué par ESPN, l’OM faisait partie des clubs intéressés par Endrick cet hiver. L’attaquant âgé de 18 ans joue peu au Real Madrid, où il doit composer avec la concurrence de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo. Dans l’émission RMC Mercato, le journaliste Fabrice Hawkins a confirmé que Medhi Benatia avait bien tenté le coup : « Ils ont tenté plusieurs coups, on pense notamment à Endrick, l’attaquant brésilien qui ne joue pas beaucoup au Real Madrid. On sait que c’est compliqué de jouer entre Mbappé, Vinicius, Rodrygo. »

« On lui a expliqué assez rapidement que ça ne pourrait pas se faire »

Medhi Benatia a contacté les représentants d’Endrick, ainsi que le Real Madrid, mais a rapidement compris qu’une arrivée à l’OM ne serait pas possible. « Medhi Benatia a appelé son agence, a essayé de le faire venir à Marseille en prêt. Il a contacté notamment ses représentants. Il a aussi essayé de prendre la température évidemment avec le Real Madrid, mais finalement on lui a expliqué assez rapidement que ça ne pourrait pas se faire. C’était quand même osé de tenter Endrick, quand on sait qu’en plus le Brésilien a répété maintes et maintes fois qu'il veut rester à Madrid, mais ça n’a pas démonté la direction marseillaise », a ajouté Fabrice Hawkins.