Pogba à l'OM : Le problème qui a tout fait capoter !

Annoncé à l'OM, Paul Pogba est aujourd'hui toujours libre. Autorisé à rejouer à partir de mars, le Français était envoyé à Marseille cet hiver, Roberto De Zerbi ayant même donné son feu vert. Toutefois, l'arrivée de Pogba ne s'est pas concrétisée et le problème à l'origine de cela a été dévoilé.

Lors de ce mercato hivernal, on a beaucoup parlé d'une arrivée de Paul Pogba à l'OM. Ils étaient d'ailleurs nombreux à penser que ça allait se faire et comme l'a révélé Fabrice Hawkins, Roberto De Zerbi avait même validé l'arrivée du Français. De son côté, Pogba était prêt à diminuer son salaire pour signer à l'OM. Malgré cela, ça n'a pas abouti.

Ne pas rompre l'équilibre

Pourquoi Paul Pogba n'est-il donc aujourd'hui pas un joueur de l'OM ? Fabrice Hawkins a peut-être la réponse. Sur le live Twitch de RMC, le journaliste a expliqué que le club phocéen n'a pas voulu rompre l'équilibre de son vestiaire. En débarquant à Marseille, Pogba aurait alors eu toutes les caméras braquées sur lui, or, il n'est actuellement pas prêt à jouer.

Rendez-vous cet été ?

Cela pourrait toutefois n'être que partie remise entre l'OM et Paul Pogba. En effet, l'été prochain, si l'international français est encore libre, le club phocéen pourrait revenir à la charge. « On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine », a reconnu Medhi Benatia pour L'Equipe.