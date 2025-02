Rabiot - De Zerbi : Étonnante révélation dans le vestiaire de l’OM ?

Axel Cornic

Libre depuis la fin du contrat qui le liait à la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de retrouver la Ligue 1 en signant pour l’Olympique de Marseille, alors qu’on l’annonçait plutôt du côté de la Premier League. Un pari plutôt réussi, puisque l’international français s’est totalement relancé et est rapidement devenu un pilier de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Personne ne s’y attendait. Alors que le mercato estival avait officiellement fermé ses portes, l’OM a frappé l’un des deals les plus surprenant en arrachant la signature d’Adrien Rabiot. Un véritable coup de maître, puisque l’international français est devenu l’un des meilleurs joueurs de l’équipe et a conquis Roberto De Zerbi, comme les supporters.

Rabiot le traducteur

RMC Sport nous apprend que le coach marseillais s’appuierait énormément sur l’ancien milieu de la Juventus et pas seulement sur le terrain. Lors de certains discours, De Zerbi demanderait en effet à Rabiot de jouer les traducteurs, lui qui a vécu plusieurs années en Italie et qui maitrise bien la langue. Et le message plutôt bien, à en voir les récentes prestations de l’OM !

Bennacer ne va pas le dépasser

L’importance d’Adrien Rabiot se vérifier également lorsqu’on regarde la grille des salaires du club marseillais. Il caracole en tête avec près de 6,36M€ par an, ce qui est plus que Pierre-Emile Højbjerg (6,18M€) et que Geoffrey Kondogbia (5,40M€). Même la toute nouvelle recrue Ismaël Bennacer ne devrait pas le dépasser à en croire les informations de L’Equipe, même s’il devrait bousculer le trio de tête.