Mbappé provoque un transfert de légende ?

Arrivé l’été dernier, Kylian Mbappé est en train de prendre de plus en plus d’importance au Real Madrid et d’éclipser Vinicius Jr. L’attitude de ce dernier fait en plus beaucoup parler ces derniers temps. Alors que l’Arabie Saoudite rêve toujours de s’attacher ses services, la Casa Blanca pourrait ouvrir la porte à un départ, mais contre un chèque de plus de 220M€.

Comme indiqué par Le 10 Sport, le Real Madrid a déjà fixé sa priorité dans l’optique du prochain mercato estival. Il s’agit de William Saliba, impressionnant depuis son prêt à l’OM. Ce que confirme RMC Sport, en précisant qu’Arsenal, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027, aurait l'intention d’en faire le défenseur le plus cher de l’histoire en cas de départ.

Mbappé, le nouveau patron du Real Madrid

En plus de William Saliba, un autre transfert historique pourrait intervenir au Real Madrid cet été. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Jr a perdu en importance au sein de la Casa Blanca, et son attitude est très critiquée. Mercredi contre Leganés (3-2) en Coupe du Roi, on a d’ailleurs pu voir Luka Modric lui reprocher son manque d’investissement défensif, une scène qui a beaucoup fait parler.

Un transfert à plus de 220M€ pour Vinicius Jr ?

D’autant plus que l’Arabie Saoudite rôde et serait prête à lui offrir un contrat de cinq ans avec un salaire d’1 milliard d’euros à la clé. D’après RMC Sport, si jamais Vinicius Jr venait à demander son départ, alors le Real Madrid pourrait ouvrir la porte. Selon certaines sources, les Merengue demanderaient plus de 220M€ pour accepter de s’en séparer, ce qui en ferait le joueur le plus cher de l’histoire.