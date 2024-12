Mercato - Real Madrid : La grande annonce de William Saliba !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, William Saliba, véritable taulier de la défense d’Arsenal, intéresse fortement le Real Madrid, qui en a fait sa grande priorité pour le prochain mercato estival. Interrogé sur son avenir à Londres, le Français a répondu sans détour sur un possible départ, et cela ne va pas plaire aux Merengue.

Le Real Madrid en plein chantier. Après avoir finalement réussi à attirer Kylian Mbappé cet été, le club de la capitale espagnole lorgne un autre international Français. En effet, d’après nos informations exclusives, les Merengue ont fait de William Saliba leur grande priorité défensive pour le prochain mercato estival.

EXCLU @le10sport : Le Real Madrid fait de William Saliba sa priorité n°1 pour l'été 2025 !



▶️ L'entourage du joueur a déjà été contacté

▶️ Le Real Madrid le veut absolument et mettra le prix qu'il faut pour convaincre Arsenalhttps://t.co/WHBF91BvtU — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 9, 2024

William Saliba, priorité du Real Madrid pour 2025

Comme vous l’a révélé le10sport.com le 11 novembre dernier, les dirigeants du Real Madrid continuent d’avancer leurs pions en coulisses afin de préparer au mieux leur assaut pour le prodigieux défenseur central de 23 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Arsenal, Saliba n’est clairement pas insensible à l’intérêt que lui porte la « Casa Blanca ». Ce samedi, l’international Français aux 26 sélections s’est d’ailleurs livré sur son futur chez les Gunners.

Saliba se sent comme à la maison à Arsenal

« Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais ce n'est que ma troisième saison et j'apprécie tout : les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors bien sûr, pourquoi pas ? (rester à Arsenal, ndlr) », a confié Saliba au cours d’un entretien accordé au Mirror. Le Real Madrid est prévenu...