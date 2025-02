La demande spéciale d’un champion du monde pour l’OM !

Thomas Bourseau

Pour la première confrontation de la saison entre son Stade Rennais et l’OM, le club dans lequel il a tout vécu, Steve Mandanda aurait pris une décision XXL qui lui coûterait encore à ce jour. En janvier dernier, alors que Brice Samba déposait ses valises en Bretagne, le champion du monde aurait demandé à ne pas jouer contre l’Olympique de Marseille en interne.

Entre l’OM et Steve Mandanda, l’idylle de 14 ans ne s’est pas terminé de la meilleure des manières. Le portier surnommé Il Fenomeno à ses débuts a tout connu à Marseille. Les grandes soirées européennes, le dernier titre de champion de France en 2010 et de l’Olympique de Marseille en Coupe de la Ligue en 2012. Parti à l’été 2022 en raison de son déclassement opéré par Jorge Sampaoli, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a rebondi au Stade Rennais.

Mandanda a refusé de jouer contre l’OM…

Portier du club breton depuis plus de deux ans, Steve Mandanda a témoigné pendant le mercato hivernal de l’arrivée d’un gardien international français : Brice Samba. Selon L’Équipe, le vétéran du Stade Rennais a immédiatement fait savoir en interne dans la foulée de l’arrivée de l’ancien gardien du RC Lens qu’il devait être celui qui garderait les buts rennais pour la réception de l’OM le 11 janvier dernier (1-2).

...et n’a plus vu les terrains depuis

La cause ? Steve Mandanda avait été l’auteur d’une erreur lors de la dernière sortie en date du Stade Rennais à l’époque face à l’OGC Nice (2-3) et aurait donc estimé ne pas être dans des conditions adéquates pour être le gardien titulaire pour la confrontation face à l’Olympique de Marseille comme L’Équipe l’a rapporté. Depuis cette décision, Steve Mandanda n’a plus du tout intégré le onze de départ du Stade Rennais et s’est installé sur le banc des remplaçants à chacun des cinq matchs disputés par l’équipe bretonne…